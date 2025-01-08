В Златоусте грабитель-рецидивист напал на пенсионерку по дороге в храм

Инцидент произошел ранним утром

В Златоусте по «горячим следам» задержали грабителя, напавшего на пенсионерку по дороге в храм.

Как рассказала в полиции 68-летняя женщина, она шла в церковь рано утром, когда к ней подбежал неизвестный, повалил на землю и, выхватив из рук сумку, скрылся.

Сотрудники угрозыска местного отдела полиции во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Челябинску установили злоумышленника в кратчайшие сроки: им оказался ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера 37-летний златоустовец.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.