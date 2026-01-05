В Златоусте гаишники поймали браконьера с тремя тушами сибирских косуль

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Сотрудники челябинского полка ДПС задержали подозреваемого в незаконной охоте под Златоустом. В кузове его автомобиля нашли три туши сибирской косули без разрешений на добычу и перевозку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошёл во время рейда в поселке Тундуш Златоустовского городского округа. Полицейские остановили УАЗ-3909 за рулем которого был 53-летний мужчина. При досмотре в машине обнаружили туши — у водителя не оказалось ни лицензии на охоту, ни отрывного талона на транспортировку.

Действия нарушителя подпадают под ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.