В Златоусте фальшивомонетчик шесть раз расплачивался за продукты поддельными купюрами

Местный житель покупал продукты на поддельные пятитысячные купюры

Сотрудники полиции по Златоустовскому городскому округу задержали жителя Златоуста, который сбывал поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Злоумышленник покупал в сетевых магазинах продукты питания и расплачивался фальшивыми деньгами. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина совершил 6 нелегальных покупок.

Хранение и сбыт фальшивых купюр наказывается лишением свободы до 8 лет. Заведено уголовное дело, злоумышленник получил условный срок по статье 186 уголовного кодекса.

Сейчас сотрудники МВД продолжают искать изготовителя подделок и рекомендуют магазинам вести журнал учета крупных купюр, чтобы в будущем выследить злоумышленников можно было по горячим следам.

Напомним, что ранее в Троицке был задержан мужчина, который два дня расплачивался в магазинах "билетами банка приколов".