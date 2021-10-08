Сотрудники полиции по Златоустовскому городскому округу задержали жителя Златоуста, который сбывал поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Злоумышленник покупал в сетевых магазинах продукты питания и расплачивался фальшивыми деньгами. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина совершил 6 нелегальных покупок.
Хранение и сбыт фальшивых купюр наказывается лишением свободы до 8 лет. Заведено уголовное дело, злоумышленник получил условный срок по статье 186 уголовного кодекса.
Сейчас сотрудники МВД продолжают искать изготовителя подделок и рекомендуют магазинам вести журнал учета крупных купюр, чтобы в будущем выследить злоумышленников можно было по горячим следам.
Напомним, что ранее в Троицке был задержан мужчина, который два дня расплачивался в магазинах "билетами банка приколов".