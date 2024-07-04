В Златоусте электрика ударило током на ЛЭП

Мужчина выжил

Во время техобслуживания линии электропередач житель Златоуста получил удар током и потерял сознание на 10-метровой высоте. Как передает поисково-спасательная служба Челябинской области, вспышку и искры от короткого замыкания было видно жителям окрестных домов.

Все произошло в Златоусте на улице Спортивной. Электрик без признаков жизни повис на страховке. Снимать мужчину пришлось при помощи альпинистского снаряжения спасателям златоустовского отряда ПСС.

Электрический ток в 6 киловольт оставил на теле мужчины сильные ожоги, но во время спасательной операции он пришел в себя и пытался разговаривать. После оказания первой помощи электрика госпитализировали.