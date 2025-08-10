В Златоусте экс-сотрудницу организации по развитию туризма заключили под стражу

Женщина похитила свыше 700 тысяч рублей

Златоустовский городской суд отправил в СИЗО 37-летнюю бывшую сотрудницу Челябинской региональной общественной организации «Агентство развития туризма» за хищение более 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Под стражей обвиняемая в мошенничестве в крупном размере проведет два месяца — до 8 октября.

По версии следствия, в период с ноября 2023 года по июль 2025-го обвиняемая, занимая должность председателя организации, заключила госконтракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по искусственно завышенной стоимости. На работы правительство региона выделило субсидию в размере почти семи миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из этих денег председатель похитила свыше 700 тысяч рублей и потратила их по своему усмотрению.

На этой неделе женщину задержали. В ее отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Она может лишиться свободы на шесть лет. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.