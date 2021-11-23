В Златоусте экс‑директор завода пойдет под суд за неуплату налогов на 55 млн рублей

Обвиняемая создала фиктивный документооборот

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» Полины Климовой. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в период с 2016 по 2019 годы создала схему фиктивного документооборота с организациями, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и не поставляли товары. Так Полина Климова уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость в сумме около 55 млн рублей.

«В отношении экс-директора возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Материалы дела направлены в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.