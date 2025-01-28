В Златоусте экипаж ДПС задержал парня с наркотиком

Подозреваемый пытался скрыться

В Златоусте сотрудники ДПС, проверяя документы у одного из автомобилистов, задержали его пассажира, у которого при себе был наркотик, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пока сотрудники ДПС проверяли документы у водителя автомобиля «ВАЗ-21102», один из его пассажиров выбежал из машины и попытался скрыться. По пути он выбросил небольшой полимерный пакет. После непродолжительной погони полицейские задержали парня. Им оказался 23-летний местный житель.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В присутствии понятых полицейские изъяли полимерный пакет с пазовой застежкой по горловине, внутри которого находилось наркотическое средство темного цвета массой более трех граммов»,— уточнили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.