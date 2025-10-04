В Златоусте двое парней потратили украденный миллион на плюшевых медведей и одежду

От крупной суммы за несколько дней осталось всего 26 тысяч

Полицейские Златоуста задержали двоих парней, подозреваемых в краже банковской карты. Молодые люди за несколько дней потратили с привязанного к ней счета без малого миллион рублей на развлечения и подарки родным, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о краже обратилась 24-летняя местная жительница. Она рассказала, что накануне у нее гостили знакомые и одному из них она давала свою банковскую карту для оплаты покупок. Когда они ушли, карты она не обнаружила.

Полицейские задержали подозреваемых в Миассе. Выяснилось, что на похищенные деньги они успели побывать в Екатеринбурге, где арендовали квартиру и дом, а также обновить гардероб, телефоны и купить дорогостоящих плюшевых медведей в подарок своим девушкам и мамам. Одна из игрушек оказалась впечатляющих размеров — с человеческий рост.

В отношении парней возбудили уголовное дело о краже. Одного из них — ранее судимого за то же преступление — заключили под стражу. Меру пресечения второму пока избирают.