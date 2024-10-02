В Златоусте двое мужчин пойдут под суд за оформление микрокредитов по чужим паспортам

Ущерб составил почти 850 тысяч рублей

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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ). По суд пойдут 33-летний и 26-летний жители Златоуста, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, злоумышленники купили в Сети 115 снимков паспортов и по этим данным оформляли экспресс-займы.

Владельцы паспортов и не подозревали о долгах до звонков коллекторов.

«После дистанционного заключения договоров микрофинансовая организация переводила деньги на банковские карты соучастников. Деньги тратили на личные нужды. Общий причиненный ущерб потерпевшим составил порядка 850 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Выявлено 65 эпизодов мошенничества. Дело рассмотрит Златоустовский городской суд.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.

