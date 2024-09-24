В Златоусте две мошенницы обманули пенсионерку на 137 тысяч рублей

Подозреваемые вернули украденное, однако все равно пойдут под суд

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В Златоусте возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ) в отношении двоих лжегадалок, обманувших 69-летнюю пенсионерку на 137 тысяч рублей. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Пожилую женщину злоумышленницы приметили на улице, подошли к ней под предлогом показать дорогу к детскому саду, а затем мастерски раскрутили на деньги. Они сообщили потерпевшей о порче, перепуганная женщина вынесла из дома деньги и драгоценности и отдала лжегадалкам. Позже женщина поняла, что ее обманули.

Оперативники установили личности мошенниц. Их задержали в Челябинске и доставили в отдел полиции в Златоусте. Обвиняемые вернули потерпевшей деньги, однако суда им избежать не удастся.

Также устанавливаются другие возможные жертвы злоумышленниц.