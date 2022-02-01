В Златоусте два пассажира пострадали при столкновении трамвая и маршрутки

Выясняются причины ДТП

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Напротив дома № 3 по улице Горького в Златоусте столкнулись маршрутное такси и трамвай. Об этом сегодня, 1 февраля, Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Столкновение случилось на регулируемом перекрестке. За рулем маршрутки находился 23-летний мужчина, трамваем управляла 37-летняя женщина.

«В результате ДТП пострадали двое пассажиров маршрутки. Им назначено амбулаторное лечение», — сообщили в Госавтоинспекции.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что проезжающие водители останавливались, выходили из салонов авто с аптечками и пытались оказать помощь пострадавшим.