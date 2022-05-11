В Златоусте дружинник помог в поиске пропавшего 4-летнего мальчика

Ребенок ушел из магазина домой

В Златоусте искали 4-летнего мальчика. Ребенок вместе с родственниками был в одном из магазинов города, а затем решил самостоятельно отправится домой. На поиски выдвинулись полицейские и дружинники. Ребенка нашли вечером в одном из дворов, сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.

«На розыск малолетнего незамедлительно были ориентированы все наряды полиции. Стражи порядка выехали на место происшествия, а также на адрес проживания ребенка, где опросили сотрудников торгового учреждения и соседей. Мама ребенка вместе с одним из экипажей ГИБДД объезжала ближайшие к дому территории, расспрашивая прохожих», — рассказали в полиции.

Заплаканного ребенка в одном из дворов нашли старший инспектор ДПС лейтенант полиции Вадим Харисов и его помощник, представитель добровольной народной дружины Константин Исупов. Ребенка передали маме и доставили их домой.

Ранее в Чебаркуле искали девочку, которая решила пешком пойти к родственникам в Челябинск.