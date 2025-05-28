В Златоусте директора УК поймали на растрате почти 20 млн рублей

Средства предназначались для оплаты коммунальных услуг собственников

В Златоусте правоохранительные и контрольные органы пресекли противоправную деятельность директора управляющей компании, подозреваемого в растрате около 20 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

50-летний директор «ЗлатСитиСервис» подозревается в незаконном присвоении денежных средств, полученных от собственников квартир.

«Нарушение закона выявили сотрудники прокуратуры совместно с оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Златоустовскому городскому округу. По факту преступления Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ („Присвоение или растрата в особо крупном размере“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

По предварительным данным, руководитель управляющей компании с сентября 2023 года по май 2025 года, получая от собственников деньги на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций и общедомовых нужд, совершил хищение в размере около 19,5 млн рублей. Сумма ущерба признана особо крупной.

В настоящий момент проводятся следственные действия для сбора доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.