В Златоусте директор предприятия незаконно производил подслушивающие устройства

Подозреваемый занимался незаконной деятельностью четыре года

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконное производство подслушивающих устройств, сообщили в пресс-службе ведомства.

С января 2020 года по октябрь 2024 года директор одного из предприятий Златоуста делал флешки, предназначенные для скрытой записи разговоров.

«Производство таких устройств требует лицензии ФСБ, которой он не имел», — прокомментировали в УФСБ по региону.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном обороте специальных технических средств (статья 138.1 УК РФ).