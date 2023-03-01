В Златоусте девятилетний ребенок провалился в открытый колодец

Его помогли вытащить прохожие

«По улице Машиностроителей возле дома 21 мой ребенок (9 лет) упал в открытый канализационный колодец. Данный колодец находится в трех метрах от пешеходной тропы. У ребенка ссадины и ушибы. Достать помогли прохожие и друзья. Слава богу всё обошлось без серьёзных травм. Господа Жкхшники и депутаты вы бы делали то, для чего поставлены на ваши должности»,

— возмутилась Лелия Мазанова в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».