В Златоусте школьник провалился в канализационный колодец, получив ушибы и ссадины. Его помогли вытащить прохожие и друзья. Об этом сообщила мать ребенка в социальных сетях.
«По улице Машиностроителей возле дома 21 мой ребенок (9 лет) упал в открытый канализационный колодец. Данный колодец находится в трех метрах от пешеходной тропы. У ребенка ссадины и ушибы. Достать помогли прохожие и друзья. Слава богу всё обошлось без серьёзных травм. Господа Жкхшники и депутаты вы бы делали то, для чего поставлены на ваши должности», — возмутилась Лелия Мазанова в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
Администрация Златоуста прокомментировала в ответ на сообщение, что колодец не функционирует, не включен в систему водоснабжения, а также не находится в ведении муниципалитета. Люк закрыли бетонными плитами и огородили сигнальной лентой.
Добавим, что в конце прошлого года челябинцы стали чаще жаловаться на открытые люки. Об этом сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.
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