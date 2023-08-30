В Златоусте девушка пострадала при ночном пожаре из‑за электросамоката

Средство передвижения оставили на зарядке

17-летняя девушка пострадала при ночном пожаре в двухэтажном частном доме в Златоусте. Ее госпитализировали после возгорания и сильного задымления. Причиной пожара, по данным регионального управления МЧС, стало короткое замыкание проводки из-за электросамоката, который стоял на зарядке.

На пульт диспетчера сообщение о возгорании жилого дома в Златоусте поступило поздно вечером. Прибывшие пожарные обнаружили, что в деревянном жилом доме горят вещи на втором этаже. Со слов хозяйки, там на ночь поставили на зарядку электросамокат. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки от зарядки.

«Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают: нельзя оставлять для зарядки на ночь любые аккумуляторные приборы! Зарядка таких устройств должна проводиться под строгим наблюдением», — передает ведомство.

В результате происшествия пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали.