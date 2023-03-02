Прокуратура Златоуста утвердила обвинительный акт по делу 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком обращении с животным (часть 1 статьи 245 УК РФ). Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По данным следствия, в январе обвиняемый поймал на улице бездомную собаку и повесил ее за шею на веревке во дворе частного дома. Закончив наблюдение за мучительной гибелью животного, он завернул труп в мусорный пакет.
Действия обвиняемого были обнаружены и засняты на камеру мобильного телефона жительницей соседнего дома.
«Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме и раскаялся в содеянном»,— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Уголовное дело направлено мировому судье.