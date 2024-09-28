В Златоусте автомобилист насмерть разбился, врезавшись в бетонную стену

У мужчины не было водительских прав

Глубокой ночью 28 сентября в Златоусте Челябинской области водитель автомобиля ВАЗ попал в смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В 01:30 34-летний автомобилист-бесправник двигался по улице Грибоедова. На перекрестке с улицей Зеленой он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате автомобиль сильно покорежило, водитель от полученных травм погиб на месте.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка. Инспекторы просят автомобилистов строго соблюдать Правила дорожного движения.