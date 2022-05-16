На Кусинском шоссе в Златоусте водитель Peugeot не справился с управлением и слетел с моста в реку Ай. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. Авария случилась в ночь на воскресенье. Машина перевернулась и упала в воду.
Очевидцы происшествия помогли водителю и пассажиру выбраться из салона.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП», — сообщили Первому областному информагентству в УГИБДД.
Подробности Госавтоинспекция предоставит позднее.
UPD: За рулем авто находилась 23-летняя девушка. Пассажирка — также девушка 23 лет — получила телесные повреждения. Ей оказана разовая медицинская помощь, сообщили Первому областному информагентству в УГИБДД по Челябинской области