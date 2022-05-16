В Златоусте автомобиль Peugeot слетел с моста в реку

Обошлось без пострадавших

На Кусинском шоссе в Златоусте водитель Peugeot не справился с управлением и слетел с моста в реку Ай. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. Авария случилась в ночь на воскресенье. Машина перевернулась и упала в воду.

Очевидцы происшествия помогли водителю и пассажиру выбраться из салона.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП», — сообщили Первому областному информагентству в УГИБДД.

Подробности Госавтоинспекция предоставит позднее.

UPD: За рулем авто находилась 23-летняя девушка. Пассажирка — также девушка 23 лет — получила телесные повреждения. Ей оказана разовая медицинская помощь, сообщили Первому областному информагентству в УГИБДД по Челябинской области

