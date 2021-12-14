В Златоусте активиста «Гражданского патруля» задержали с наркотиками

Возбуждено уголовное дело

В Златоусте полицейские задержали 29-летнего активиста общественной организации «Гражданский патруль» и создателя паблика «ЧП Златоуст» Андрея Королева. Его подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом Первому областному информагентству сообщил собственный источник.

«Мне стало известно о задержании Андрея. Я знаю, что он ранее был судим по аналогичной статье, судимость погашена. Около полугода назад он судился с Сергеем Костроминым по делу об авторском праве. Якобы Костромин взял новость в паблике „ЧП Златоуст“, разместил „Златоуст без коррупции“ и выдал за свою. Но суд отказал в удовлетворении иска. Вот как раз на заседании и выяснилось, что Королев раньше был судим за распространение наркотиков», — рассказал собеседник.

Информацию о задержании 29-летнего мужчины Первому областному информагентству подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

«У него было изъято 0,22 грамма мефедрона. Задержанный объяснил, что приобрел вещество для себя», — рассказали в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).