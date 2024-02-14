В Златоусте 87-летняя бабушка провела взаперти 2 дня

Выбраться из заточения пенсионерке помог полицейский

«При этом полицейский отметил, что без участия самих жильцов счастливого финала могло не быть. Именно их неравнодушие и своевременный звонок в полицию помогли спасти пожилую женщину. Сейчас здоровью пенсионерки ничего не угрожает, за ней ухаживают родственники»,

— отметили в ведомстве.