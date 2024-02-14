В Златоусте участковый полиции помог 87-летней пенсионерке выбраться из собственной квартиры. Престарелая женщина упала с табуретки, не могла подняться и два дня провела взаперти, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Соседи услышали ее крики и обратились за помощью в полицию. Первым на место прибыл младший лейтенант Андрей Худяков. Он через дверь поговорил с хозяйкой и вместе со специалистами экстренных служб вскрыл дверь.
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«При этом полицейский отметил, что без участия самих жильцов счастливого финала могло не быть. Именно их неравнодушие и своевременный звонок в полицию помогли спасти пожилую женщину. Сейчас здоровью пенсионерки ничего не угрожает, за ней ухаживают родственники», — отметили в ведомстве.
Добавим, ранее в селе Травники Чебаркульского района участковый полиции помог женщине-инвалиду выбраться из горящего дома.

Источник фото: ГУ МВД по Челябинской области.