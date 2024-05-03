В Златоусте 84‑летний пенсионер ушел искать табун лошадей и пропал

Его поиски шли всю ночь и продолжаются до сих пор

Спасатели Златоуста ищут пожилого мужчину, заблудившегося в горно-таежной местности между поселком Плотинка и селом Веселовка. Пенсионер вышел на поиски вырвавшегося из загона табуна лошадей, но заблудился в темноте и не смог вернуться домой. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе области.

Спасательная операция началась вчера вечером, после звонка родственника 84-летнего мужчины. Поиски в лесу и болотах велись всю ночь. На квадроциклах и пешком сотрудники поисковой службы и местные жители в темноте ночной тайги прочесывали местность и подавали сигналы выстрелами из ружей и ракетниц.

Известно, что пенсионер смог провести ночь в лесу благодаря разведенному костру. Спасатели смогли выйти с ним на связь, но звуковых сигналов, выстрелов и вспышек ракетниц мужчина не видел. С рассветом спасатели увеличили радиус поиска, охватив хребет и склоны горы Большой Урал. Поиски мужчины продолжаются.

В прошлом году наш корреспондент побывал в этих глухих местах. Описание богом забытых деревень — в материале информагентства.

