В Златоусте 42 человека эвакуировались из горящей пятиэтажки

Огонь мог отрезать от спасения жильцов верхнего этажа

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Бойцы 1-го пожарно-спасательного отряда Златоустовского гарнизона вечером 14 июля были подняты по тревоге: поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на 8-й линии проспекта Гагарина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, происшествие зафиксировали в 21:33.



Первое отделение пожарных прибыло на место уже через несколько минут. Как выяснилось, огонь вспыхнул в квартире на четвертом этажа, пламя уже захватило десять квадратных метров жилплощади. Пожарным удалось быстро проложить рукавные линии, благодаря этому возгорание оперативно локализовали: огонь не смог занять больше 15 «квадратов» квартиры. Под конец операции командир расчета даже понизил ранг пожара.

Параллельно с тушением пламени сотрудники МЧС занимались эвакуацией людей. Еще до прибытия пожарных 22 человека с нижних этажей дома покинули здание самостоятельно. Но огонь мог отрезать жильцов верхних этажей. 10 взрослых и четырех детей бойцы вывели из дома с помощью спаскомплектов. Еще шестерых спустили по автолестнице. К полуночи пожар был полностью ликвидирован.

Причина возгорания пока не установлена, на месте работают эксперты МЧС.