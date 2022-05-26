В Златоусте 4-летний мальчик выстрелил себе в руку из пневматического оружия

Полиция начала проверку

25 мая в Златоусте четырехлетний ребенок выстрелил себе в руку из пневматического оружия. Мальчика доставили в травмпункт, но после отпустили домой. Информацию подтвердили в региональном полицейском главке.



У отца ребенка хранилось дома оружие и было разрешение на пневматику. Ребенок с ранением руки поступил в городскую больницу 24 мая. На следующий день материалы факта из учреждения здравоохранения передали в полицию. 25 мая правоохранительные органы начали проверку.

С отцом пострадавшего провели разъяснительную беседу и напомнили, что оружие нужно хранить в недоступном месте. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Известно, что мальчик находится на амбулаторном лечении.