В Златоусте 25‑летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве матери в общежитии

Тело женщины нашли только через два месяца на балконе

В Златоусте возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1-я статьи 105 УК РФ) 48-летней Гульнары Шариповой. Под подозрением — ее 25-летний сын Илья. Он задержан. Об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Жуткое ЧП случилось 31 января в общежитии по улице Бориса Ручьева.

«В ходе ссоры подозреваемый нанес женщине смертельные травмы. Мужчина задержан и проходит психиатрическую экспертизу», — рассказали в региональном СУ СКР по Челябинской области.

Корреспонденту Первого областного информагентства удалось поговорить с жильцом дома, который знал семью.

«Илья был очень замкнутым, необщительным. Не работал, постоянно дома сидел. Его мать, Гульнара, работала. Они тихие были, особенно ни с кем не общались. Жили года полтора в этой комнате они. Илья друзей не водил и, насколько мне известно, не пил. Поэтому я был очень удивлен, что он мог убить мать. Громких ссор не слышал за дверями их комнаты. Да и внешне Илья обычный парень, никаких отклонений я не замечал», — рассказал Виктор В.

В СМИ появилась информация о том, что мужчина в течение двух месяцев хранил тело матери на балконе, отрезал его части и готовил из них еду.

«Мне сложно такое представить вообще. Это очень странно, учитывая, что как раз в конце января Илья пропал. Его вообще никто не видел эти 2,5 месяца. Кухня общая, так что не знаю, где он мог варить останки матери. Запахов посторонних мы не замечали. В комнате есть балкон, тело там нашли», — поделился сосед погибшей.

В СУ СКР по Челябинской области информацию о каннибализме в златоустовской коммуналке не прокомментировали. Однако психиатрическую экспертизу молодому мужчине назначили, вероятно, не просто так.