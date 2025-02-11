В Златоусте 25 человек тушили ночной пожар в двухэтажном доме

Существовал риск распространения огня на соседние строения

Минувшей ночью, 11 февраля, в Златоусте на улице Мичурина загорелись частный жилой двухэтажный дом и надворные постройки. Пламя уже подбиралось к соседним жилым домам, но спасателям удалось вовремя локализовать пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Сотрудники МЧС России отстояли дом, отбили угрозу и ликвидировали пожар на площади 100 квадратов. На тушение привлекались 25 человек и 6 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Пострадавших в результате ЧП нет: хозяева эвакуировались до прибытия спасателей. Предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

В МЧС подчеркнули, что в доме не было пожарного извещателя. А если бы он был установлен, то ущерб от пожара можно было бы минимизировать.