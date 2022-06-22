В Златоусте 20-летний водитель сбил двух пенсионеров

Пострадавших доставили в больницу

В Златоусте 20-летний водитель ВАЗ-2114 сбил двух пенсионеров, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Грибоедова. По сообщению представителя Управления ГИБДД по Челябинской области, молодого водителя только за последние полтора года привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД 27 раз.







Инцидент произошел на улице Грибоедова, напротив дома №15. Супруги 1956 года рождения получили травмы в виде переломов. Их доставили в больницу.



По словам очевидцев, автомобилист ехал за фурой и не заметил, как перед ним оказалась супружеская пара.



Напомним, ранее рядом со станцией Кисегач под поезд попали 64-летняя и 69-летняя женщины. Одна из них скончалась.

В поселке Западном Сосновского района 33-летняя женщина за рулем Chery Tiggo сбила лося. Животное умерло, водитель не пострадала.

