В Златоусте 15‑летняя девушка пострадала от последствий смайл-пирсинга

Чтобы избавить девушку от украшения, пришлось вызвать спасателей

В Златоусте спасателям пришлось снимать украшение из медицинской стали, которое застряло в щербинке между зубами 15‑летней девочки, сообщает пресс-служба Поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Девушка самостоятельно проколола себе складку кожи над передними зубами и украсила ее колечком из медицинской стали. Через какое-то время украшение попало в диастему — щербинку между верхними передними зубами — и застряло там.

«Внешних признаков травмы не было, однако застрявшее между зубов колечко изменило дикцию девушки, причиняло неудобства в приеме пищи и в общении с окружающими», — рассказывают спасатели.

Снять украшение удалось только при помощи спасателей. Они переломили кольцо пополам бокорезами.