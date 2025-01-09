В Златоусте 12‑летняя девочка спасла свою семью от пожара

Школьница увидела пламя и сообщила о ЧП отцу

Ночью в Златоусте в частном секторе вспыхнули надворные постройки. 12‑летняя жительница частного дома увидела пламя, подбирающееся к деревянной постройке, и сразу же разбудила отца. Он вывел семью на улицу и вызвал пожарных, сообщили ночью 9 января в пресс-службе МЧС России.

«Мужчина вывел на улицу жену и двоих детей. Никто не пострадал. Предварительно, ЧП произошло из-за короткого замыкания проводки»,— сообщили в ведомстве.

Возгорание ликвидировали на площади 78 квадратных метров. В результате дом почти полностью сгорел. На месте работали 31 человек и 6 единиц техники.

Спасатели вновь напоминают о необходимости установки в помещении пожарного извещателя, который оповестит о надвигающейся беде громким звуком.