В жилом микрорайоне Златоуста найден снаряд

На месте работали все экстренные службы

В жилом микрорайоне Златоуста найден снаряд. На место происшествия выезжали все экстренные службы, сообщили в четверг в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Снаряд был найден около 19:00 в среду, 12 мая. Сообщение о непонятном предмете на улице Заайская поступило в полицию. На место происшествия прибыли все экстренные службы, представители спецслужб, группа разминирования и кинологический расчет. В живом оцеплении места проведения опасных работ были задействованы сотрудники ГИБДД, пожарной охраны, спасатели областной поисково-спасательной службы.

Обнаруженный предмет действительно оказался снарядом, он был вывезен для дальнейшей экспертизы и утилизации.