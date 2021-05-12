В жилом микрорайоне в Карталах поймали агрессивную гадюку

На вызов выезжали областные спасатели

В жилом микрорайоне в Карталах областные спасатели поймали гадюку, которая кидалась на пешеходов. Об этом сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-центре областной ПСС.Змея выползла на дорожку на улице Орджоникидзе, в непосредственной близости от двух школ, банка и жилого 5-этажного дома. Утром, в кустах у тротуара, она не привлекала внимания, а ближе к обеду выползла на середину пешеходной дорожки и защищалась от пешеходов контратакующими выпадами.

При помощи ловчей петли змея была поймана. Гадюку поместили в мешок, вывезли подальше от города, жилых домов и отпустили на природу.

В областной ПСС уточнили, что буквально два дня назад спасатели транспортировали гадюку из административного здания.