Змея выползла на дорожку на улице Орджоникидзе, в непосредственной близости от двух школ, банка и жилого 5-этажного дома. Утром, в кустах у тротуара, она не привлекала внимания, а ближе к обеду выползла на середину пешеходной дорожки и защищалась от пешеходов контратакующими выпадами.
При помощи ловчей петли змея была поймана. Гадюку поместили в мешок, вывезли подальше от города, жилых домов и отпустили на природу.
В областной ПСС уточнили, что буквально два дня назад спасатели транспортировали гадюку из административного здания.