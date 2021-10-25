Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Набережных Челнах 25 октября. Предварительной причиной стала утечка газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Разрушены шесть квартир на двух последних этажах, об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
На место оперативно прибыли экстренные службы. По данным МЧС пострадали 4 человека, 32 эвакуированы. Как минимум, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. В момент взрыва хозяев квартиры дома не было.
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