В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв

Предварительной причиной стал взрыв газа, есть пострадавшие

Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Набережных Челнах 25 октября. Предварительной причиной стала утечка газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Разрушены шесть квартир на двух последних этажах, об этом сообщает информационное агентство ТАСС.



На место оперативно прибыли экстренные службы. По данным МЧС пострадали 4 человека, 32 эвакуированы. Как минимум, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. В момент взрыва хозяев квартиры дома не было.

