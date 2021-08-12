Сотрудники МЧС работают на озере Курильском в Кроноцком заповеднике (Камчатка). Здесь утром 12 августа упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
По данным МЧС, восемь человек уже спасены. Судьба остальных пока неизвестна. Сама машина обнаружена на глубине около 100 метров в Курильском озере.
МЧС приводит список спасенных и пока не найденных туристов. В авиапроисшествии выжили Анастасия Пономарева, Виктор Стрелке, Михаил Малявко, Георгий Кованцев, Николай Корженевский, Елена Антипина. Неизвестной остается судьба Евгения Кулакова, Ольги Кремневой, Даниила Малявко, Ирины Мозолевой, Кирилла Скварникова, Эльвиры Черновой и Елены Харитоновой.
Спасены также два члена экипажа Ми-8: Марат Маднев и Яков Медведев. Командир вертолета Николай Сорокин пока не найден.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Юридическая мясорубка