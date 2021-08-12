В заповеднике на Камчатке разбился вертолет с 13 туристами

Ми-8 обнаружен на дне озера в Кроноцком заповеднике

Сотрудники МЧС работают на озере Курильском в Кроноцком заповеднике (Камчатка). Здесь утром 12 августа упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.



По данным МЧС, восемь человек уже спасены. Судьба остальных пока неизвестна. Сама машина обнаружена на глубине около 100 метров в Курильском озере.



МЧС приводит список спасенных и пока не найденных туристов. В авиапроисшествии выжили Анастасия Пономарева, Виктор Стрелке, Михаил Малявко, Георгий Кованцев, Николай Корженевский, Елена Антипина. Неизвестной остается судьба Евгения Кулакова, Ольги Кремневой, Даниила Малявко, Ирины Мозолевой, Кирилла Скварникова, Эльвиры Черновой и Елены Харитоновой.



Спасены также два члена экипажа Ми-8: Марат Маднев и Яков Медведев. Командир вертолета Николай Сорокин пока не найден.