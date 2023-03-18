В заказнике Челябинской области лесоруб напал на инспектора

Промышлявший на незаконной добыче древесины пытался задушить сотрудника при исполнении рейда

В Санарском заказнике накануне, 17 марта, инспектор ООПТ задержал троих «черных лесорубов». Во время оформления протокола один из нарушителей напал на должностное лицо, душил и наносил удары. Мужчины пытались бежать, но их оперативно задержали правоохранительные органы. В Минэкологии региона пояснили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санарский заказник расположен на территории Пластовского района. Это особо охраняемая природная территория регионального значения Челябинской области. Здесь во время рейда начальник участка обнаружил «черных лесорубов».

Пока он оформлял протокол, трое нарушителей попытались скрыться. Но инспектор преградил им проезд, а после чего оказался пострадавшим. Один из нарушителей напал сзади, начал душить и бить инспектора.

«Завладев ключами от автомобиля сотрудника ООПТ и избавившись от них, нарушители вновь попытались уйти от ответственности на своем автомобиле. Однако инспектор смог добраться до телефона и вызвать полицию, сотрудники которой очень оперативно с помощью ГИБДД смогли задержать нападавших», — пояснили в министерстве экологии Челябинской области инцидент.

Идут следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.