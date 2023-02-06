В загородном поселке под Челябинском загорелась баня

Пожарным удалось удержать распространение огня на жилой дом

Сегодня утром, 6 февраля, сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении огня в микрорайоне Лесной Остров. Там загорелись баня и надворные постройки на частной территории. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

«Тушение организовано методом подвоза воды из естественного водоема (пожарные сделали прорубь), поскольку отсутствует наружное водоснабжение», — сообщили в областном ГУ МЧС.

Жилой дом находится в пяти метрах от очага пожара, специалистам удалось ликвидировать огонь до его распространения.