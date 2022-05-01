В Забайкалье при жесткой посадке вертолета погиб человек

Причины ЧП выясняются

Сегодня днем, 1 мая, в Забайкальском крае на аэродроме Могоча разбился вертолет Ми-8. В результате погиб один человек, пятеро госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Минздрава и правительства Забайкальского края.

Известно, что жесткая посадка с опрокидыванием и последующим возгоранием вертолета произошла при попытке подобрать пожарных. По предварительным данным, на борту находилось 15 человек — три члена экипажа и 12 пожарных лесхоза, тушивших лесной пожар. В результате один человек погиб, им оказался 46-летний пожарный Аркадий Лакушин, еще пять человек доставлены в больницу с различными травмами, их состояние удовлетворительное. Остальным помощь медиков не понадобилась.

На данный момент рассматриваются две версии причины ЧП: отказ техники и ошибка экипажа.

Возгорание полностью ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Все обстоятельства уточняются, проводится проверка.

Также известно, что вертолет принадлежал частной компании «Мост Авиа» и был законтрактован Минприроды Забайкальского края.