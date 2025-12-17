В южноуральском Миндоре прошли задержания по делу о хищении 2,9 млрд рублей

По делу о растрате появились еще три фигуранта

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области очередные обыски. Теперь — по местам работы и жительства действующих и бывших работников, сообщает источник, близкий к следствию.

Фигурантами стали замначальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления Эмиль Фаткулин, бывший замначальника управления дорожного хозяйства Дмитрий Чупахин и главный специалист службы планирования закупок Яна Богданова. Все они были задержаны, планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование связано с деятельностью организованной преступной группы, которую, по версии следствия, возглавлял бывший министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере, сумма ущерба от действий группировки при исполнении госконтрактов на строительство и ремонт дорог превышает 2,9 миллиарда рублей.

В УФСБ России по Челябинской области официально подтвердили проведение следственно-оперативных действий.

Ранее по этому же делу уже были задержаны сам экс-министр Алексей Нечаев, бывший министр Дмитрий Микулик, ряд руководителей и сотрудников правового управления Миндора, начальник «Челябинскавтодора» Наталья Чеснокова, а также бенефициары крупных подрядных организаций. В международный розыск объявлен бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский.