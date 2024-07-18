В Южноуральске мужчина украл 56 тысяч рублей, оставленных у банкомата

Подозреваемого оперативно задержали

В Миассе 50-летний мужчина обратился в полицию после того, как снял в банкомате 56 тысяч рублей, положил их в файл, но забыл взять с собой. Когда потерпевший вернулся к банкомату, он обнаружил, что денег уже нет. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина взял деньги и успел потратить 600 рублей, остальные деньги полицейские забрали и передали владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).