В Южноуральске женщина за рулем Toyota сбила 7‑летнего мальчика

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами

В Южноуральске 59-летняя женщина за рулем Toyota сбила 7-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в городской полиции.

ДТП случилось накануне, 1 сентября.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», — рассказали в полиции.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).