В Южноуральске женщина потеряла 160 тысяч рублей, пытаясь заработать на отзывах

Первое время потерпевшая действительно получала выплаты

В Южноуральске 64-летняя женщина лишилась 160 тысяч рублей, став жертвой интернет-мошенников, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшая нашла объявление о работе на маркетплейсе с удаленным заработком. Следуя инструкциям «куратора», женщина выполняла задания: заказывала товары и оставляла отзывы, получая за это оплату. Однако после очередной серии заданий деньги ей не перечислили, потребовав взамен перевода собственных средств.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (часть 2 — мошенничество). Полиция предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомцами, предлагающими работу с предоплатой или переводом средств на сторонние счета. Запомните: легитимные работодатели никогда не требуют от сотрудников финансовых вложений.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о мошеннической схеме «заработок на лайках», проверив ее на себе.