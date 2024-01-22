В Южноуральске женщина перевела мошенникам почти 4 млн рублей

Потерпевшая поверила, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан

В Южноуральске 50-летняя женщина по указке мошенников оформила кредиты и перевела на якобы безопасные счета 3,9 млн рублей. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшей позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил женщине, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан и мошенники пытаются оформить кредит. Для аннулирования заявок женщину заставили оформить «встречные» кредиты.

«После этого мошенники написали в мессенджере о том, что они ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказали в региональном ГУ МВД.

По статистике Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, 92,1% южноуральцев уверены, что не станут жертвой мошенника. Однако становятся: по итогам 2023 года сумма хищений превысила 2,5 миллиарда рублей. Поэтому в ЦОМе напоминают, что в регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Чтобы ею воспользоваться, достаточно набрать на мобильном телефоне короткий номер *1593. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.

Кроме того, исходя из данных опроса южноуральцев, наиболее действенным вариантом для сохранения средств считается отказ от вызовов с незнакомых номеров. Чтобы вообще не вступать с мошенниками ни в какой контакт. Такой выбор, исходя из исследования, сделали 39,8% респондентов. А каждый третий (32,9%) напрочь отрезал себя от злоумышленников и прочего спама, установив в настройках телефона заглушение всех неизвестных вызовов.

Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.