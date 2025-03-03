В Южноуральске женщина едва не погибла, подавившись блином

Ее успели спасти дежурившие в городском парке сотрудники МЧС

В Южноуральске масленичные гулянья едва не закончились трагедией для местной жительницы. В городском парке женщина подавилась блином так, что едва не погибла, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

На помощь пришли дежурившие в парке сотрудники 33‑й пожарно-спасательной части. Прибежав на крики, они обнаружили лежащую на земле женщину с иссиня-багровым лицом. Они оперативно оказали ей первую помощь: применив специальную методику, им удалось извлечь из гортани остатки пищи, женщина была спасена и передана скорой.

Добавим, в Челябинске масленичные гулянья прошли без происшествий.

Между тем в Красноярском крае на конкурсе по поеданию масленичных блинов женщина подавилась насмерть: она запихивала блины себе в горло, не прожевывая, забила пищевод до середины, поэтому медики, дежурившие на празднике, не успели освободить дыхательные пути.