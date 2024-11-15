В Южноуральске задержан молодой человек, ограбивший пенсионерку

Рано утром женщина шла на работу, когда грабитель выхватил у нее сумку

В Южноуральске произошел инцидент, когда 18-летний молодой человек ограбил 66-летнюю пенсионерку. Сообщение о преступлении поступило в полицию сразу после происшествия.

По словам потерпевшей, молодой человек выхватил у нее сумку, в которой находились важные документы, 300 рублей, мобильный телефон и другие личные вещи. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и подробно расспросили потерпевшую об обстоятельствах происшествия, а также о приметах нападавшего и направлении, в котором он скрылся. Эти сведения помогли сотрудникам уголовного розыска установить местонахождение подозреваемого.

В результате слаженных действий полицейских подозреваемый был задержан и доставлен в Межмуниципальный отдел МВД России «Южноуральский». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными, особенно в общественных местах. Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.