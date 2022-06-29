В Южноуральске задержали семейную пару наркодилеров

По версии следствия, супруги распространяли вещества через тайники-закладки

Полицейские Южноуральска задержали 32-летнюю женщину и 47-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков, сообщили сегодня, 29 июня, в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По месту жительства супружеской пары нашли 74 грамма синтетического наркотика, расфасованного и приготовленного к сбыту.

«Установлено, что подозреваемые распространяли наркотические вещества на территории Южноуральска, Увельского, Еманжелинского и Пластовского районов», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела по пунктам «б», «г» частей 3, 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

В отношении женщины также возбуждено дело об отмывании денег (часть 1 статьи 174.1 УК РФ). По версии следствия, подозреваемая переводила деньги, полученные от продажи наркотиков, с карты на карту и обналичивала их.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.