В Южноуральске задержали мужчину, выращивающего коноплю в квартире

В его доме обнаружили четыре куста растения

В Южноуральске задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в организации мини-плантации в собственной квартире. При обыске оперативники обнаружили и изъяли четыре куста конопли общей массой около 120 граммов, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сам задержанный пытался доказать, что культивировал растения исключительно для личного использования. Но за «неправильные» комнатные растения в отношении него возбудили уголовное дело по факту хранения и изготовления наркотических средств.

Также мужчине грозит административная ответственность. Полицейские составили протоколы по двум статьям: за потребление наркотических средств без назначения врача и за незаконное культивирование запрещенных растений.