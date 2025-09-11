В Южноуральске взяли с поличным 22‑летнего курьера телефонных мошенников

Пенсионерка, которую он хотел оставить без денег, вовремя обратилась в полицию

В Южноуральске сотрудники уголовного розыска задержали с поличным курьера, работавшего на мошенников. Им оказался 22‑летний житель Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители установили связь молодого человека с попыткой обмана 77‑летней горожанки. Сначала пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником медучреждения и под предлогом записи на диспансеризацию попросил номер СНИЛС.

Спустя три дня женщине позвонил человек, выдававший себя за полицейского. Он заявил, что ранее ей звонил аферист и теперь она якобы проходит по делу о финансировании экстремистских организаций. Лжесиловик убедил собеседницу, что для «проверки и сохранности» нужно передать все сбережения «инкассатору». Однако пенсионерка вспомнила предупреждения СМИ о подобных схемах обмана и обратилась в полицию.

На встречу с курьером для передачи 1 170 000 рублей женщина отправилась уже вместе с оперативниками. Подозреваемого задержали на месте.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступным эпизодам.