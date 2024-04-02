В Южноуральске водитель Lada насмерть сбил пешехода и скрылся

Мужчину оперативно задержали

Напротив дома № 15 по улице Спортивной в Южноуральске водитель Lada Priora сбил 28‑летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пострадавший скончался в больнице, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции в течение часа обнаружили автомобиль с повреждениями и задержали ранее судимого 47‑летнего водителя.

«По результатам медицинского освидетельствования задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, 27 марта на улице Российской в Челябинске водитель Volvo насмерть сбил 25‑летнего пешехода и скрылся. Машину обнаружили брошенной на улице Болейко. Мужчину до сих пор разыскивают.