В Южноуральске в результате ДТП загорелась «Газель»

Водитель отечественного авто получил ожоги

В Южноуральске в результате столкновения автомобилей «Равон» и «Газель» загорелся отечественный транспорт, водитель которого получил ожоги, сообщили накануне, 24 сентября, в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России по Южноуральску.

Авария произошла на 6 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. 51-летний житель Еманжелинска, находясь за рулем автомобиля «Равон», на пути в Пласт отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «ГАЗ-330252». От столкновения грузовик загорелся, а его водитель — 39-летний житель Увельского района — получил ожоги.

«Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС потушили автомобиль и загоревшуюся от транспортного средства траву. По факту аварии сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное расследование, по завершению которого будет вынесено процессуальное решение»,— уточнили в ведомстве.

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.