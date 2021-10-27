В Южноуральске пожилых супругов нашли убитыми в собственной квартире

Из жилища пропала крупная сумма денег

В Южноуральске расследуется убийство 61-летней местной жительницы и ее 68-летнего супруга. Тела мужчины и женщины обнаружили в их квартире вечером 26 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). У погибших обнаружили ножевые ранения и травмы головы. По подозрению в убийстве задержан 39-летний знакомый семьи.

«Предварительно установлен корыстный мотив совершения преступления — из квартиры пропала крупная сумма денежных средств. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.