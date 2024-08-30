В Южноуральске сотрудники Росгвардии нашли шестилетнего мальчика

Ребенок ушел из детского сада

В Южноуральске сотрудники Росгвардии прапорщики полиции Артем Ташкин и Вячеслав Пивоваров нашли целым и невредимым шестилетнего ребенка, сообщили в управлении ведомства.

Мальчик убежал из детского сада, его поиски осложнялись состоянием здоровья ребенка — он не разговаривает.

«В поисках воспитанника детского сада были задействованы все экстренные службы, местные жители, его данные стремительно распространялись в местных пабликах в сети Интернет. От Росгвардии на поиски мальчика были ориентированы все наружные наряды вневедомственной охраны города», — рассказали в управлении.

Ребенка нашли в одном из дворов на улице Павлова, отвезли в детский сад и передали бабушке.